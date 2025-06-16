Северянок приглашают на тренинг «Жизнь после декрета. Возвращение себя»

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает женщин, которые находятся в декретном отпуске или недавно вернулись на работу после декрета, на тренинг «Жизнь после декрета. Возвращение себя».

Занятие проводит психолог Мурманского кадрового центра Анна Родионова в четверг, 19 июня, в 15.00 в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» на улице Буркова, 30.

Как отмечает vk.com/modub51, цель тренинга — поддержка и мотивация женщин в процессе адаптации к жизни после декретного отпуска, возвращение к своим интересам и ресурсам, осознание новых возможностей и формирование позитивного взгляда на будущее.

На занятии будут исследованы изменения, произошедшие в жизни северянок с наступлением декрета; обозначены ресурсы, доступные сейчас или найти новые источники ресурсов; оцениваться удовлетворенность в различных сферах жизни; обозначена достижимая и актуальная в настоящее время цель.

Фото (Мурманский кадровый центр): https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457342583%2Fd1e93fc2e5b6b4239b