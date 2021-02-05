Северянок приглашают принять участие в конкурсе женской поэзии

Второй Мурманский конкурс женской поэзии пройдет в Центре современного искусства «21А», расположенном на базе областной научной библиотеки.

Вокруг женской поэзии много споров, а главные вопросы – выделять ли ее и по каким признакам? Задача организаторов конкурса состояла не в том, чтобы разделить поэзию на мужскую и женскую, а в том, чтобы поддержать авторов.

«Я часто наблюдала ситуацию, когда поэтессы с прекрасными стихами сомневались в своих силах и не подавали заявки на литературные конкурсы, считая их слишком серьезными. Первый конкурс женской поэзии, который прошел в регионе в прошлом году, в какой-то степени помог справиться с сомнениями и неуверенностью начинающих авторов. Сейчас я смело могу сказать, что мы открыли новые имена. После участия в нашем конкурсе отдельные участницы продолжили творческую деятельность и даже добились определенных успехов», – говорит одна из организаторов конкурса Алёна Кидун.

Победительниц определят в номинациях «Самая женственная женская поэзия» и «Самая оригинальная женская поэзия». Также будет вручен специальный приз симпатий члена жюри, режиссера «Арктического театра» Евгения Гомана.

Как сообщает региональное Министерство культуры, заявки принимают до 28 февраля. Форма заявки и положение конкурса размещены в группе независимого творческого объединения «Полярный день». Финал конкурса пройдет 6 марта в 18.00 в Центре современного искусства и станет праздничным подарком к Международному женскому дню.