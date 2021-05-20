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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 11:00

Северянок приглашают принять участие в международном фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины»

15-17 октября в Москве в рамках Международной бизнес-площадки «Женщина третьего тысячелетия» состоится 3-й Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Гостями форума станут представители 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран: мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений. Стать участниками мероприятия приглашают и жительниц Мурманской области.

Фестиваль «Руками женщины» – уникальная площадка для объединения женщин разных конфессий и стран. Фестиваль поможет показать многогранность и разнообразие народно-художественных промыслов и ремесел современности, продемонстрировать национальный колорит каждого региона-участника через самобытные культурные традиции. Одна из целей мероприятия – помочь женщинам стать социально активными, продемонстрировать творческий потенциал.

Кроме того, участники обсудят возможности для ведения бизнеса, самозанятость. В рамках фестиваля пройдут показы этно-моды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Трёхдневный формат фестиваля позволит международному жюри оценить и выбрать победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организатором фестиваля выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, агентства ООН по делам беженцев.  Партнером выступает «Евразийский женский форум». Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Правда.ru».

Подробные условия участия и регистрация – на официальном сайте проекта www.handswomen.com.

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