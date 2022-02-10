Северянок приглашают принять участие в международном фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины»

В октябре 2022 года в Москве состоится 4-й Международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Гостями форума станут представители 85 регионов РФ и других стран: мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений. Стать участницами мероприятия приглашают и жительниц Мурманской области.

Фестиваль поможет показать многогранность и разнообразие народно-художественных промыслов и ремёсел современности, продемонстрировать национальный колорит каждого региона-участника через самобытные культурные традиции, рассказать о туристических маршрутах. Одна из целей мероприятия – сохранение национальной идентичности народов России в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Участники обсудят возможности для ведения бизнеса и инвестиционную привлекательность. В рамках фестиваля пройдут показы этно-моды, фотовыставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением российских и международных экспертов.

Трёхдневный формат фестиваля позволит международному жюри оценить и выбрать победителей и лауреатов, творчество которых будет представлено на зарубежных площадках.

Организатором Международного фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму. Партнером фестиваля выступает «Евразийский женский форум».

Подробные условия участия и регистрация – на официальном сайте проекта www.handswomen.com.