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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 17:00

Северянок приглашают принять участие в программе «Мама-предприниматель»

В Мурманской области продолжается прием заявок на участие в региональном этапе федеральной программы «Мама-предприниматель», который пройдет с 22 по 26 сентября.

Проект направлен на поддержку женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей или находящихся в декретном отпуске, и помощь в реализации их бизнес-идей.

«Одна из задач программы «Мама-предприниматель» – помочь женщинам справиться с трудностями, с которыми они встречаются на старте своего дела: нехваткой знаний, уверенности в своих силах, отсутствием капитала. И мы видим эффективность: выпускницы программы запустили 8149 проектов, то есть 74% участниц программа помогла успешно стартовать в бизнесе. При этом свое дело начинают не только победительницы: полученная база знаний дает участницам возможность самостоятельно привлечь финансирование в свой проект», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Участниц ждет пятидневный бесплатный тренинг-интенсив, в ходе которого они смогут сформировать бизнес-идею, разработать финансовую модель и бизнес-план, а также погрузиться в деловую среду. На заключительном этапе – защите бизнес-проектов – эксперты оценят экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость идей.

Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 тысяч рублей (в 2025 году сумма увеличена) и помощь в продвижении проекта. Участницы, прошедшие в федеральный этап, смогут претендовать на грант до 1 млн рублей и партнерскую поддержку.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на портале мамапредприниматель.рф.

Подробную информацию получить по телефону (8152) 41-07-44.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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