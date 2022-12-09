Северянок приглашают принять участие в серии вебинаров об основах предпринимательства

В рамках реализации плана губернатора Мурманской области #НаСевереЖить Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающие мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для лиц, проживающих на территории зато.

С 11 по 16 декабря стартует серия обучающих вебинаров об основах предпринимательства для женщин, желающих стать предпринимателями и/или уже являющиеся предпринимателями в зато Мурманской области.

На обучающем курсе участники научатся выбирать бизнес-идею, реагировать на изменения современного рынка, проводить маркетинговый анализ, освоят бесплатные и платные методы продвижения, разберут преимущества и недостатки различных видов юридических лиц, получат навыки расчёта Юнит-экономики.

Обучающие вебинары от ведущих федеральных спикеров будут проведены в онлайн формате с передачей работающих практических знаний. Время занятий подстроено под среднестатистический рабочий день, занятия будут проходить с 18.00 до 20.00.

Федеральные спикеры и эксперты-практики Алексей Четвергоф (Закальскис), Алена Енова, Ярослава Кашицына, Мария Большакова, Николай Голещихин, Евгения Зубова проведут онлайн-вебинары по формированию и развитию компетенций, знаний и навыков, необходимых для эффективного ведения предпринимательской деятельности, и расскажут про свой успешный опыт и решение сложностей в бизнесе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, к участию приглашаются начинающие и действующие предприниматели из ЗАТО Мурманской области. Участие бесплатно. Регистрация доступна по ссылке: https://in-events.site/webinar



Фото: https://gov-murman.ru