Северянок приглашают принять участие во всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество»
Жительниц Мурманской области приглашают принять участие во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».
Конкурс призван выявить и поддержать наиболее интересные и полезные проекты, инициативы и практики, направленные на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, формирование в обществе установок ответственного отношения к своему здоровью, популяризацию ценностей здорового образа жизни в субъектах Российской Федерации. В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах России.
Основные номинации конкурса: «Технологии для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи». Также представлены специальные номинации: «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Ментальное здоровье».
Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума. В июне, на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге, победители и финалисты смогут презентовать свои проекты.
Приём заявок продолжается до 30 апреля 2023 года. Подробности на официальном сайте.
Организатор – общественное движение «Женщины за здоровое общество». Проект поддержан Фондом «Росконгресс», Советом Евразийского женского форума, «Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы» и АНО «Национальные приоритеты».