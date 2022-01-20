«Севмаш» построит батопорт для «35 СРЗ». Работы планируется завершить в 2022 году

ПАО «Севмаш» построит батопорт проекта 1418 в рамках реконструкции и технического перевооружения двухкамерного сухого дока на «35 СРЗ» – филиале АО «ЦС «Звёздочка» (г.Мурманск).

Как сообщает пресс-служба завода, контракт на изготовление батопорта был заключён между «Севмашем» и генеральным подрядчиком по реконструкции дока - институтом «Оргэнергострой» в августе 2021 года.

Сооружение предназначено для отделения камеры реконструируемого сухого дока от внешней акватории. Работы по резке металла для изготовления секций плавучего гидротехнического сооружения ведутся в корпусообрабатывающем цехе «Севмаша». Всего планируется переработать около 2 тысяч тонн металла. Контракт будет завершён в 2022 году.

Работы по изготовлению батопорта будут производиться в трёх цехах предприятия – корпусообрабатывающем, корпусно-сварочном и стапельно-сдаточном производстве. Длина гидротехнического сооружения составит 77,5 метра, ширина – 13,5 метра, высота – около 21 метров. Батопорт полностью неавтономный, питание электроэнергией и подача теплоносителя в систему отопления будет производиться с берега. Планируется, что в экипаже объекта будет 4 человека. Расчётный срок службы сооружения – не менее 35 лет.

Напомним, реконструкция и модернизация двухкамерного сухого дока для авианосца «Адмирал Кузнецов» ведётся на 35-м СРЗ. Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл в 2019 году.

В августе 2021 года источник в российском оборонном промышленном комплексе (ОПК) сообщил, что график работ по строительству в Мурманске сухого дока для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» соблюдается.

Фото: https://www.sevmash.ru/rus/news/3187-2022-01-19-05-36-34.html