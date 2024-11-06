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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 17:00

«Севморпуть – скрепа нашей страны на Севере»: Андрей Чибис выступил на секции «Новое освоение Арктики» в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Москве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сегодня работает в Москве. Глава региона стал участником дискуссии «Новое освоение Арктики», которая состоялась на площадке международного симпозиума «Создавая будущее». Среди спикеров секции, посвященной развитию Арктики будущего, — советник Президента РФ Игорь Левитин, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин и другие представители органов власти и бизнеса, ученые и инженеры.

В своём выступлении Андрей Чибис подчеркнул, что Арктика имеет важное стратегическое значение для России, а её будущее напрямую связано с развитием Северного морского пути, который служит транспортной артерией, укрепляющей экономические и логистические возможности страны.

«Севморпуть – это скрепа нашей страны на Севере. Это вопрос не только экономического развития, но и глобальной безопасности, обеспечения суверенитета и сохранения ресурсов, которые есть в Арктике для текущих и будущих поколений. Государство и компании сегодня вкладывают достаточно средств в развитие Северного морского пути, безусловно, это дает серьезный толчок для экономического развития территорий», – сказал Андрей Чибис.

В ходе дискуссии министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков напомнил участникам, что по поручению президента правительством РФ определены 16 опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, для которых разработаны мастер-планы.

«У нас есть отдельное поручение президента на сбор лучших практик. В каждом населённом пункте есть что-то своё, есть интересные решения, для того чтобы строить и эксплуатировать объекты в условиях вечной мерзлоты, обеспечивать людей социальными услугами. Это проект «Свой дом в Арктике» и северобусы в Мурманской области, тёплые остановки Норильска и так далее. Мы уже собрали реестр, проанализировали более 250 таких технологий, и сейчас его расширяем, чтобы лучшие подходы тиражировать во всех арктических населённых пунктах», – подчеркнул Алексей Чекунков.

Губернатор Андрей Чибис добавил, что для реализации поставленных целей, в том числе связанных с развитием Северного морского пути, требуются кадры в Арктику и комплексные меры для того, чтобы условия жизни людей становились комфортнее. Он также привёл в пример «Арктическую ипотеку», которая позволяет сегодня молодым людям пользоваться льготным ипотечным кредитом под 2% годовых.

«Мы очень серьёзно инвестируем и в образование, и в здравоохранение, и в спорт, и в благоустройство. И по оценкам федерального правительства Мурманск входит в пятёрку комфортных городов с непростым климатом. Основная задача, которую мы перед собой ставим, – она отражена в мастер-планах – сделать Мурманск городом №1 в Арктике, где будут сконцентрированы и научный потенциал, и квалифицированные кадры для разных отраслей экономики. При такой поддержке со стороны федерального правительства у нас это получится», – подытожил губернатор.

Ключевой темой, по словам главы региона, остается необходимость актуализации документов стратегического планирования развития Арктической зоны Российской Федерации в условиях новой геополитической реальности. В том числе этот вопрос будет детально рассмотрен на ближайшем заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», которую возглавляет Андрей Чибис. Мероприятие запланировано на 13 ноября.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международный симпозиум «Создавая будущее» — первое мероприятие Национального центра «Россия», который был создан 1 июля 2024 года по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Центр призван сохранять наследие Международной выставки-форума «Россия» и демонстрировать достижения страны и ее граждан. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

 

Фото (Кирилл ЗЫКОВ/фотохост-агентство РИА «Новости»):

 

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