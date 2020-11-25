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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 16:15

Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный коридор к 2030-м годам - Александр Крутиков

Северный морской путь к 2030-м годам будет развиваться как глобальный транспортный коридор для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков в среду на Международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».

«У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику благодаря Севморпути. Те решения, которые предпринимаются сегодня по развитию и строительству ледоколов и портов, направлены на то, чтоб через какое-то время, в 2030-е годы <...> Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный коридор для международных перевозок», - сказал Крутиков.

Он отметил, что Севморпуть - это принципиально новый экономический проект РФ и самый короткий морской путь.

«Сегодня, как известно, морская логистика - самая дешёвая, её доля в международных перевозках становится всё больше. <…> Те инвестиции, которые идут сейчас, - это инвестиции в будущее, 10-15 лет для развития государства - это не такой длинный горизонт», - резюмировал Крутиков.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Международный арктический форум «Дни Арктики в Москве» проводится с 2010 года. В 2020 году - в год 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым - форум стал называться «Дни Арктики и Антарктики в Москве», а его программа дополнилась событиями антарктической тематики. В этом году ключевой задачей форума является объединение усилий власти, бизнеса, общественности для решения вопросов устойчивого развития арктических территорий, реализации национальных проектов в Арктики, пишет ТАСС.

https://tass.ru/ekonomika/10092861

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