«Севморпуть» доставит около 14,5 тысячи тонн разных грузов на архипелаг Земля Франца-Иосифа

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 22 апреля вышел из порта Мурманск в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой доставит в бухту Северная бетонные плиты, контейнеры, строительные материалы и автотехнику. Владельцем груза является ООО «Запсибгазпром - Газификация». Об этом сообщил отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит около 14,5 тысячи тонн груза, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Переход до места выгрузки на припай займёт меньше трёх суток. В апреле и мае всего будет обеспечено два таких рейса».

У архипелага Земля Франца-Иосифа атомный контейнеровоз «Севморпуть» встретит атомный ледокол «Вайгач». Он подготовит подходной канал для постановки транспортного судна к месту выгрузки на припайный лед.

«Выгрузка на припай продлится до десяти суток, - отмечает капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Олег Марков. - Экипаж обеспечит её собственными силами. Надеемся, что погода не внесет свои коррективы в наши планы».

После завершения выгрузки атомный контейнеровоз выйдет в порт Мурманск за второй партией груза.