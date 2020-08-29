«Севморпуть» подтвердит реальность транзита по Северному морскому пути

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» доставит из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург груз мороженой рыбной продукции. 25 августа судно взяло курс на Дальний Восток. Ожидается, что рефрижераторные контейнеры будут доставлены в Санкт-Петербург уже 25 сентября 2020 года

«Сейчас мы активно прорабатываем вопрос регулярной контейнерной линии Санкт-Петербург-Мурманск-Петропавловск-Камчатский. Мы регулярно общаемся с коллегами с Камчатки, из Санкт-Петербурга и Мурманска. Вопрос сложный. Для регулярной доставки товаров на Камчатку по Северному морскому пути (СМП), и обратной доставки рыбы, нужно решить массу вопросов: от отсутствия контейнеров рефрижераторов на СМП до ограничений по осадке судов в российских портах. Выход атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рейс – очередная демонстрация того, что решение проблем реально, и в сегодняшних экономических условиях пандемии COVID-19 у СМП есть потенциал для роста грузопотока», – сообщил Владимир Панов, специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Рейс будет выполнен в рамках исполнения поручения Президента России от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя СМП. Этот вопрос возник на совещании по сельскому хозяйству в мае этого года, в ходе которого и.о. губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в период больших подходов лососевой рыбы кратно возрастает нагрузка холодильных мощностей во Владивостоке, из-за этого увеличивается время выгрузки и обработки грузов. Солодов отметил, что с июня по сентябрь наблюдается серьёзный дефицит холодильных мощностей для складирования рыбной продукции во Владивостоке, что повышает стоимость доставки.

«Использование атомного контейнеровоза в целях транспортировки рыбной продукции из одной части России в другую становится для Росатомфлота привычным делом, – говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Появляются новые заказы на грузоперевозки, которые доказывают эффективность использования Северного морского пути для решения внутренних задач страны».

Напомним, первый тестовый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в рамках совместного «пилотного» проекта Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот», направленного на организацию регулярных рейсов по СМП в летне-осеннюю навигацию был осуществлен в августе 2019 года.