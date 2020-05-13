«Севморпуть» совершил второй судозаход в Мурманский морской торговый порт

На причале №15 Мурманского морского торгового порта вновь ошвартовался атомный лихтеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». Знаменитое судно прибыло в ММТП, чтобы забрать вторую партию груза, предназначенную для проведения строительных работ в Арктической зоне РФ.

В планах у портовиков - погрузить в трюмы контейнеровоза свыше 15 тысяч тонн генеральных грузов. Укрупненные комплексные бригады №№2 и 7 АО «ММТП» уже на протяжении нескольких дней осуществляют погрузочную операцию. Ожидается, что завтра «Севморпуть» покинет причал Мурманского морского торгового порта.

Атомный контейнеровоз отправится по уже известному маршруту – по трассе Северного морского пути в направлении архипелага Земля Франца-Иосифа. Близость Мурманского морского торгового порта к арктической зоне позволяет оперативно доставлять грузы в северном направлении, а условия незамерзающего Кольского залива обеспечивают непрерывность грузопотока.