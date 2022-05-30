Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в АрктикеСкоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершается
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 12:30

«Севморпуть» завершил зимне-весеннюю навигацию в АО «ММТП»

В девяносто восьмой раз прибыл в Мурманский морской торговый порт атомный контейнеровоз «Севморпуть», который принадлежит ФГУП «Атомфлот». Этим рейсом он завершил зимне-весеннюю навигацию, доставив с полуострова Таймыр порядка 2 тысяч 200 тонн груза. Интересно, ведь заполярный полуостров называют «кладбищем циклонов» - считается, что именно там заканчивает жизнь большая часть атлантических циклонов. Влияние теплого Гольфстрима почти не ощущается, а суровое дыхание Северного Ледовитого океана уже чувствуется. Вместе с тем, путь до Мурманска занял у атомного гиганта всего пять суток.

«Несмотря на всю кажущуюся сложность, сотрудники АО «ММТП» не единожды доказывали, что любые погрузо-разгрузочные операции, связанные со столь исполинским судном им по силам. Поэтому работы были выполнены в рекордный срок, всего трое суток, благодаря профессионализму портовиков», - пояснил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

На этот раз в номенклатуру груза «Севморпути» вошли грузовая техника, строительное оборудование и контейнеры. И уже в прошедшее воскресенье, 29 мая, лихтеровоз вышел из Мурманского морского торгового порта и направился к причалам базы ФГУП «Атомфлот» для подготовки к летне-осенней навигации. Уже сейчас совместно с Минвостокразвития России проходит согласование маршрутов и временных графиков движения атомного контейнеровоза «Севморпуть».

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248896%2Falbum-149919532_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Сталинград. Победа, изменившая мир». Документальный цикл, серия 5 (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли-PRO Валюту (16+)Курс доллара слабеет по отношению к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области около 110 тысяч граждан и организаций числятся в должниках за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Капобследование перед капремонтом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика