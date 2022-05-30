«Севморпуть» завершил зимне-весеннюю навигацию в АО «ММТП»

В девяносто восьмой раз прибыл в Мурманский морской торговый порт атомный контейнеровоз «Севморпуть», который принадлежит ФГУП «Атомфлот». Этим рейсом он завершил зимне-весеннюю навигацию, доставив с полуострова Таймыр порядка 2 тысяч 200 тонн груза. Интересно, ведь заполярный полуостров называют «кладбищем циклонов» - считается, что именно там заканчивает жизнь большая часть атлантических циклонов. Влияние теплого Гольфстрима почти не ощущается, а суровое дыхание Северного Ледовитого океана уже чувствуется. Вместе с тем, путь до Мурманска занял у атомного гиганта всего пять суток.

«Несмотря на всю кажущуюся сложность, сотрудники АО «ММТП» не единожды доказывали, что любые погрузо-разгрузочные операции, связанные со столь исполинским судном им по силам. Поэтому работы были выполнены в рекордный срок, всего трое суток, благодаря профессионализму портовиков», - пояснил главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

На этот раз в номенклатуру груза «Севморпути» вошли грузовая техника, строительное оборудование и контейнеры. И уже в прошедшее воскресенье, 29 мая, лихтеровоз вышел из Мурманского морского торгового порта и направился к причалам базы ФГУП «Атомфлот» для подготовки к летне-осенней навигации. Уже сейчас совместно с Минвостокразвития России проходит согласование маршрутов и временных графиков движения атомного контейнеровоза «Севморпуть».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248896%2Falbum-149919532_00%2Frev