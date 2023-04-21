На базе Мурманского морского торгового порта прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике.

Открывая заседание, финансовый директор АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Воронов отметил, что проблематику цифровизации в нынешних условиях все понимают и вопросы производительности труда и эффективности сейчас особенно актуальны. Поэтому цифровые технологии на предприятии сейчас стоят на повестке в полной мере, особенно в части непосредственного практического производственного применения.

В рамках заседания были презентованы текущие цифровые решения в Мурманском морском торговом порту, также члены комиссии обсудили основные проблемы цифровизации, с которыми сталкиваются предприятия.

Как отметили собравшиеся, вопрос импортозамещения на данный момент является основным препятствием для технологического развития компаний. Сейчас бизнес сталкивается с одной и той же проблемой – это качество импортозамещения и отсутствие должного сервисного обслуживания. Импортозамещение вывело на рынок большое количество недобросовестных поставщиков товаров и услуг, и качество товаров в сфере IT оставляет желать лучшего.

Также, перекупая товар за границей, поставщики не занимаются дальнейшим сервисным обслуживанием, зачастую это приводит к тому, что организации приходится приобретать необходимое оборудование в больших объёмах, чтобы в дальнейшем не обращаться в сервис, а просто менять его на то, которое хранится в запасах. По мнению собравшихся, на сегодня это один из немногих способов сохранить стабильную работу предприятия, однако такое решение в итоге неизбежно скажется на себестоимости товаров и услуг.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, важной темой заседания стала подготовка к третьей научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации», которая пройдёт осенью 2023 года. На конференции планируется рассмотреть такие темы как реализация проектов в области цифровизации производства в условиях импортозамещения, информационная безопасность и цифровизация в сфере строительства и ЖКХ. Также в рамках конференции пройдет встреча работодателей со студентами, обучающимися по IT-направлениям. По итогам обсуждения было решено привлечь в качестве спикеров больше представителей научного сообщества и органов власти, непосредственно реализующих проекты по цифровизации в регионе.

В завершение заседания члены комиссии посетили смотровую площадку и музей Мурманского морского торгового порта, в котором представлена экспозиция, знакомящая посетителей с историей становления предприятия, а также современные интерактивные сервисы, позволяющие наглядно познакомиться с его текущей работой.

Фото предоставлено пресс-центром СПП МО.