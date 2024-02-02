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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 10:00

«Сейчас мы вместе с вами создаём новую историю», - Андрей Чибис на стратсессии по разработке мастер-планов Мурманской агломерации

31 января в столице Кольского Заполярья стартовала серия стратегических сессий в рамках разработки мастер-плана Мурманской агломерации. Второй день работы экспертов был посвящён теме «Экономика Мурманской области: вызовы и направления развития». Открыл работу сессии губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сейчас мы вместе с вами создаём новую историю. Все знают, что президент поддержал эти решения. Те населённые пункты, которые находятся в Российской Арктике, которые являются опорными, они важны не только для конкретного субъекта РФ, но и в целом для страны. Они требуют реально другого подхода как с точки зрения фиксации приоритетов, так и объёма инвестиций для того, чтобы поменять качество жизни. Мурманск – стратегически город, но это уже, по сути, агломерация, поэтому в неё и вошли также Кольский район и Североморск. По сути, это один большой заполярный мегаполис, поэтому наша задача – чётко сформулировать и предложить то, как он должен развиваться и перестраиваться. Поэтому эти сессии важны для того, чтобы с вами вместе обсудить и зафиксировать для уже более узкого экспертного обсуждения, почему в Мурманск нужно вкладывать, сколько будет рабочих мест и сколько необходимо жилья», – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодняшняя сессия по экономике является ключевой в этой работе. А стратегические сессии необходимы для того, чтобы получить обратную связь, проверить исследовательские гипотезы и утвердить наработанные решения с отраслевыми экспертами, а также повысить их вовлечённость в разработку мастер-плана Мурманской агломерации.

«У нас на данный момент определены подрядчики, которые осуществляют разработку мастер-планов. Также подписано соглашение с фондом ДОМ.РФ, который осуществляет методическую и финансовую поддержку в разработке мастер-планов опорных населённых пунктов в Мурманской области. По каждой агломерации сейчас идёт работа, связанная с вовлечением людей, отраслевых сообществ и бизнеса для того, чтобы в дальнейшем определить детали для дальнейшей проработки мастер-планов. К марту мы должны верифицировать перечень приоритетных проектов, которые в дальнейшем будут предложены для реализации в комплексный план долгосрочного социально-экономического развития конкретной агломерации», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

По каждой агломерации запущены опросы среди населения, а также на портале «Наш Север» работает платформа по сбору предложений от жителей.

«Над созданием мастер-плана Мурманской агломерации работает большой консорциум, в который входит несколько компаний. В России больше тысячи городов, но каждый из них имеет свои особенности – географические, экономические и социальные. Но самое главное в городе – это люди. В каждом городе есть жители, на которых мы и ориентируемся. Основной принцип мастер-плана – это собрать с людей запросы о том, что им необходимо, и реализовать эти потребности через проектные решения», – сказал директор проектно-консалтинговой компании «Новая Земля» Григорий Соломин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, стратегические сессии проходят в течение трёх дней в формате тематических обсуждений с отраслевыми экспертами, которые направлены на рассмотрение ключевых направлений городского развития. В работе стратегический сессий предполагается участие представителей региональной и муниципальных властей, НКО, бизнеса и сообществ.

«В каком-то смысле мастер-планы – это реинкарнация большого советского опыта по планированию и проектированию городов. То, что отличает так называемые мастер-планы президентского внимания, это возможность довольно быстрого воплощения в жизнь. Проектные решения, которые родятся, они довольно быстро появятся не только на карте, но и вживую в городе. Мы конечно также опираемся на большие работы местных ученых, нам важно их экспертное мнение и то, как они чувствуют территорию», – отметил Александр Панин, партнёр исследовательского центра «Картфонд».

Все отраслевые сессии проходят параллельно, в одной локации в нескольких помещениях. Результаты работы команд будут использованы при создании мастер-плана Мурманской агломерации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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