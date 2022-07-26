Сейчас мы выходим на пик благоустроительных работ - региональный Минград представил промежуточные итоги реализации проектов по благоустройству в муниципалитетах

Региональное Министерство градостроительства и благоустройства представило промежуточные итоги реализации проектов по благоустройству в муниципалитетах Мурманской области.

На данный момент завершено благоустройство дворовых территорий 35 многоквартирных домов: в Апатитах, Верхнетуломском, Зеленоборском, Кандалакше, Коле, Мончегорске, Молочном, Африканде, Пушном, Туломе и Умбе.

Во дворах 63 многоквартирных домов в 14 муниципалитетах готовность работ составляет более 50 процентов.

Всего в 2022 году запланировано к благоустройству дворы 232 домов в 26 муниципальных образованиях региона.

Лидерами по благоустройству общественных территорий, в том числе проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в 2020-2021 годах, являются Апатиты, Полярные Зори, Североморск, Кола, Кандалакша, Гаджиево. Готовность некоторых объектов (на разных этапах) превышает 50 процентов.

«Мы постоянно ведём мониторинг технической готовности объектов, находясь в прямом диалоге с руководителями муниципалитетов и подрядчиками. Сейчас мы выходим на пик благоустроительных работ, когда интенсивность процесса возрастает в разы. Но хочу подчеркнуть, что кроме сроков, нам важно качество реализации проектов. Именно этому показателю уделяем приоритетное внимание», – подчеркнула вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области. Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проекты благоустройства реализуются в рамках региональной государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/