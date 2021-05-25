Сейчас отличное время для поиска работы на Северном флоте

Для Мурманской области, которая по своему географическому положению является милитаризированной, остро стоит вопрос поиска военнослужащих для комплектации штата в различных войсковых частях. О том, что в настоящее время может предложить молодым людям и гражданским специалистам Министерство обороны РФ, мы попросили ответить специалистов hh.ru по СЗФО.

Комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО:

- С начала года работодатели в целом по стране разместили более 600 вакансий для соискателей, которые ищут работу военнослужащими в ВМФ, на Мурманскую область в 2021 году приходится несколько десятков вакансий для работы на Северном флоте. Таким образом, Мурманская область стоит на третьем месте по числу вакансий для флотских военных. Отмечу, что прирост числа таких вакансий в регионе составляет 32% по сравнению с началом 2020-го.

Как правило, работодатели указывают, что им не требуемый опыт работы и обещают полную занятость на полный рабочий день. Среди требований в вакансиях для флотских военных в Мурманской области работодатели чаще всего отмечают следующие:

• уровень образования: не ниже основного общего (9 классов).

• состояние здоровья: категория А - годен к военной службе (Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями).

• по уровню физической подготовленности: необходимо выполнение минимальных требований в трёх физических упражнениях на силу, быстроту и выносливость.

При этом работодатели обещают, согласно тексту вакансий, достаточно широкий список социальных гарантий, которые полагаются флотским служащим. Так, первым в списке гарантий обычно стоит зарплата. «Денежное довольствие от 35000 до 80 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания, должности, наличия выслуги лет и северной надбавки» - указывают работодатели. Здесь отмечу, что в подобных вакансиях других регионов зарплатные предложения примерно похожи и отличаются на 3000–5000 рублей, например, в Свердловской области, у набирающих флотских военных зарплата составляет от 50000 до 90000 рублей и также напрямую зависит от множества факторов: выслуга, премии, надбавки и т. д. В данном пункте сразу стоит отметить, что зарплатные ожидания мурманских военных, которые ищут работу именно на флоте, почти совпадают с предложениями работодателей и укладываются в диапазон от 40000 до 80000 рублей.

Жилищное обеспечение – второй пункт соцгарантий, которые предлагают работодатели кандидатам на места военнослужащих по контракту на Северном флоте. Среди прочего вступление в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получение ипотечного кредита до 6 млн рублей с погашением за счёт средств федерального бюджета либо служебное жильё на период службы или денежная компенсация за аренду жилья.

Кроме того, флотским военнослужащим в Мурманской области обещают ежегодный основной отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет), бесплатное медицинское обеспечение, трёхразовое питание по месту военной службы или получение пайка, обмундирование на весь период военной службы.

Не обошли наниматели вниманием и релокацию, если таковая нужна, так в вакансиях обещают бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск (в любую точку России 1 раз в год на себя и члена семьи), на избранное место жительства при увольнении с военной службы. Упоминают право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.

Отметим, что в большинстве подобных вакансий работодатели говорят, что подать заявление о желании поступить на военную службу по контракту можно через «личный кабинет кандидата» на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации либо обратившись по телефонам, указанным в вакансиях. В частности, в Мурманской области по вопросам трудоустройства или подбору вакантных должностей жителям стоит обращаться в город Кандалакша, ул. Фрунзе, 13.

Что же касается соискательской активности, которая уже упоминалась в ранее, то с начала года мурманчане, ищущие работу на Северном флоте, успели разместить несколько десятков резюме. Среди наиболее популярных профобластей у таких соискателей: административный персонал, ИТ, производство, транспортная сфера. Есть и более специализированные специальности: судовые механики, инженеры, энергетики, операторы, планировщики, электронщики.

Большая часть соискателей, ищущих работу в ВМФ, уже имеют опыт работы более 6 лет, львиная доля соискателей – мужчины (90%) в возрасте от 30 до 45 лет.

Судя по уровню конкуренции на мурманском рынке труда для флотских военных, который составляет 2–3 резюме на вакансию, сейчас отличное время для поиска работы и активных откликов на вакансии. Нужно помнить, что в среднем каждые 10 откликов соискателя на различные вакансии увеличивают его возможность найти работу и получить оффер (предложение о работе) от работодателя в 2 раза.