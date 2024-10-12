Сейчас самое время зарегистрировать свои права на недвижимость, приобретенную до 1998 года

Росреестр по Мурманской области настоятельно рекомендует всем северянам, которые стали собственниками недвижимости до 31 января 1998 года (по договору купли-продажи, мены, дарения, приватизации, свидетельству о праве на наследство и другим документам), в самое ближайшее время обратиться за регистрацией прав в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Почему это важно сделать?

Представьте, например, ситуацию, что вы утратили документ, подтверждающий право на квартиру. Восстановить старый документ порой весьма сложно, получить сведения из реестра недвижимости на квартиру тоже не получится, поскольку они отсутствуют. Словом, проблем будет достаточно.

Как зарегистрировать ранее возникшее (до 31.01.1998) право и сколько это будет стоить?

Подать заявление можно через портал «Госуслуги» в разделе «ЗемляДом» или обратиться в любой офис МФЦ независимо от места нахождения объекта на всей территории РФ (от вас потребуется правоустанавливающий документ на недвижимость и СНИЛС). Госпошлина за регистрацию ранее возникших прав не взимается.

Регистрация права собственности в Росреестре позволит:

- в любое время свободно распоряжаться недвижимостью (продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д.);

- беспрепятственно получать сведения об объекте недвижимости из ЕГРН;

- защитить свои права на недвижимость;

- предоставлять меньше документов в органы власти;

- получить компенсацию за порчу недвижимого имущества в случае стихийных бедствий.