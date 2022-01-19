Сейчас важно понять алгоритм действий по строительству частного дома и возможность получения поддержки

В Мурманской областной Думе на площадке комитета по строительству, благоустройству, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству 18 января прошёл круглый стол на тему: «Индивидуальное жилищное строительство на территории Мурманской области: перспективы, возможности, проблемы, решения». В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Сахарова, представители Министерства строительства области, финансовых организаций, муниципальных образований, застройщиков.

Открывая обсуждение, заместитель председателя Думы Евгений Никора напомнил, что в конце прошлого года Дума приняла законы в сфере жилищного строительства и соответствующие средства предусмотрены в бюджете. Важно сделать так, чтобы эти законы работали и строительство жилых домов на Кольском Севере с учётом реализации проекта «Арктический гектар» было востребовано, подчеркнул вице-спикер. Необходимо в сфере жилищного строительства найти наиболее удобные условия для северян, застройщиков и банков.

Первый заместитель министра строительства области Алексей Грачиков подчеркнул, что немалая часть северян заинтересованы в строительстве собственного дома. Он проинформировал о «пилотных» проектах по развитию индивидуального жилищного строительства, планируемых на территории региона. Для этих целей выделено 4 участка – два в Мурманске, один в Кольском районе и один – в г. Полярные Зори. В целях их реализации ведётся большая предварительная работа с органами муниципальной власти, возможными застройщиками, а также по разработке подзаконных актов.

И.о. генерального директора АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» Анна Баранова рассказала о мерах господдержки, отметив, что реализация проектов развития малоэтажного строительства осуществляется в непосредственной близости к территориям, на которых реализуется программа по обеспечению многодетных семей земельными участками.

В соответствии с запланированным финансовым обеспечением до конца 2024 года мерами поддержки, направленными на улучшение жилищных условий граждан (строительство/приобретение дома, приобретение домокомплекта) смогут воспользоваться более 1500 семей Мурманской области.

Представители финансовых организаций и застройщиков подробно проинформировали о программах ипотечного кредитования и реализуемых проектах. В ходе обсуждения затрагивалась и проблема развития коммунальной инфраструктуры.

По словам председателя данного профильного комитета Думы Михаила Павлова, принятые законы вызвали интерес у земляков, которым сейчас важно понять алгоритм действий по строительству дома и возможность получения поддержки.

Все высказанные в ходе обсуждения предложения Татьяна Сахарова планирует представить на парламентских слушаниях, которые пройдут по этой теме весной в Совете Федерации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22682/