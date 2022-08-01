Сейчас важно «сверить часы» по реализации проекта «Arctic schools» - Андрей Чибис

Ровно через месяц дети вернутся в школы и детские сады, поэтому сегодня в ходе оперативного совещания обсуждали готовность объектов, обновляемых в рамках проекта «Arctic schools». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что программа реализуется в регионе второй год.

«В 2021 году в рамках проекта мы обновили 56 пространств в школах и на эти цели выделили 150 млн рублей. В этом году мы расширили программу на детские сады, увеличили количество направлений, на что можно тратить грант. А количество пространств, которые станут современными и были выбраны при участии детей и их родителей, достигло сотни», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в 2022 году серьёзно увеличено финансирование программы – из областного бюджета выделено более 263 млн рублей на её реализацию.

«Сейчас важно «сверить часы» по реализации проекта «Arctic schools», чтобы в сентябре все пространства, о которых мы договаривались, были полностью готовы к приему ребят», – отметил глава региона.

Подробно о реализации программы рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, сообщило региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/