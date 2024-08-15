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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 15:00

Сейдозеро может войти в топ-10 «Мест силы России»

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ идёт реализация социально значимого проекта «Места силы России».

По результатам первого этапа народного голосования Сейдозеро вошло в топ-50 «Мест силы России». Сейдозеро необычно всем: природой, историей, обилием связанных с ним мифов и слухов.

В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в июле, будет сформирован список топ-10 «Мест силы России».

Чтобы проголосовать за понравившийся объект, необходимо перейти на сайт проекта «Места силы России» и выбрать номинанта из представленного списка.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, цель проекта – познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.

 

Фото (проект «Места силы России»): https://gov-murman.ru/info/news/

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