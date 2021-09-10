Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер России

Сервис бронирования жилья для отдыха «Tvil.ru» провёл опрос россиян в соцсетях. Был задан вопрос: на какие озера вы бы поехали отдохнуть осенью. Третье и четвёртое места по популярности среди самых красивых водоёмов страны для осенних путешествий заняло Сейдозеро Кольского полуострова, разделив место с Кояшским озером в Крыму.

Итоговый рейтинг самых красивых озёр в России для осенних путешествий выглядит так:

Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области - выбрали 35% опрошенных;

Байкал в Бурятии и Иркутской области - 21%;

Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму - 8%;

Сейдозеро в Мурманской области - 8%;

Баскунчак в Астраханской области - 6%;

Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии - 6%;

Селигер в Тверской области - 6%;

Малиновое озеро в Алтайском крае - 4%;

Кардывач в Красной Поляне - 2%;

Озеро Лотосов в Волгоградской области - 2%.