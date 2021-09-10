Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер России
Сервис бронирования жилья для отдыха «Tvil.ru» провёл опрос россиян в соцсетях. Был задан вопрос: на какие озера вы бы поехали отдохнуть осенью. Третье и четвёртое места по популярности среди самых красивых водоёмов страны для осенних путешествий заняло Сейдозеро Кольского полуострова, разделив место с Кояшским озером в Крыму.
Итоговый рейтинг самых красивых озёр в России для осенних путешествий выглядит так:
Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области - выбрали 35% опрошенных;
Байкал в Бурятии и Иркутской области - 21%;
Кояшское озеро в Опукском заповеднике в Крыму - 8%;
Сейдозеро в Мурманской области - 8%;
Баскунчак в Астраханской области - 6%;
Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии - 6%;
Селигер в Тверской области - 6%;
Малиновое озеро в Алтайском крае - 4%;
Кардывач в Красной Поляне - 2%;
Озеро Лотосов в Волгоградской области - 2%.