Сезон для высоких зарплат в Мурманской области: работа в июле до 500000₽

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер и профессий могут заработать в июле больше всего.

На данный момент мурманчанам доступно более 5400 вакансий, из них в более 600 работных предложений работодатели указывают зарплату от 100000₽ и выше. Лето — сезон традиционного снижения числа активных резюме. А значит, и конкуренция за места меньше — самое время откликаться на вакансии с высокой зарплатой.

Эксперты hh.ru подготовили три подборки предложений июля с самыми высокими зарплатами в различных сферах:

с обычным форматом работы — в Москве и Подмосковье для тех, кто планирует покорять столицу; с обычным форматом работы — в Мурманской области для тех, кто живёт в данной области или хочет сюда переехать; с дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату, не выходя из дома.

«Дорогие» вакансии в Москве и Подмосковье с традиционным форматом работы:

Региональный менеджер по работе с ключевыми партнерами, от 250 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/54796756;

Head of performance marketing, от 200 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67159971;

Шеф-повар, от 180 000 до 220 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67298090;

Водитель-экспедитор со своим автомобилем, от 170 000 до 220 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67320803;

Менеджер по продажам b2c, от 120 000 до 350 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67316919;

Слесарь-монтажник, от 120 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/66143943;

Ведущий конструктор — начальник сектора специальной техники, от 105 300 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67366130;

Швея-портной, от 100 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/54573658;

Врач-офтальмолог, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67346061;

Геодезист, от 100 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67284488.

«Дорогие» вакансии в Мурманской области с традиционным форматом работы:

Управляющий сетью магазинов одежды, до 200 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67657168;

Объектный менеджер, до 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67153444;

Врач по функциональной диагностике, до 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67510478;

Главный инженер, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67706266;

Главный врач стоматологии, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67704640;

Строитель кораблей, до 120 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47430852;

Программист 1С, от 140 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53553467;

Мастер строительных работ, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66119440;

Врач-онколог поликлинического отделения, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66666749;

Сборщик корпусной мебели, до 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67525369.

«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка России: