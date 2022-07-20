Сезон для высоких зарплат в Мурманской области: работа в июле до 500000₽
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер и профессий могут заработать в июле больше всего.
На данный момент мурманчанам доступно более 5400 вакансий, из них в более 600 работных предложений работодатели указывают зарплату от 100000₽ и выше. Лето — сезон традиционного снижения числа активных резюме. А значит, и конкуренция за места меньше — самое время откликаться на вакансии с высокой зарплатой.
Эксперты hh.ru подготовили три подборки предложений июля с самыми высокими зарплатами в различных сферах:
- с обычным форматом работы — в Москве и Подмосковье для тех, кто планирует покорять столицу;
- с обычным форматом работы — в Мурманской области для тех, кто живёт в данной области или хочет сюда переехать;
- с дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату, не выходя из дома.
«Дорогие» вакансии в Москве и Подмосковье с традиционным форматом работы:
- Региональный менеджер по работе с ключевыми партнерами, от 250 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/54796756;
- Head of performance marketing, от 200 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67159971;
- Шеф-повар, от 180 000 до 220 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67298090;
- Водитель-экспедитор со своим автомобилем, от 170 000 до 220 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67320803;
- Менеджер по продажам b2c, от 120 000 до 350 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67316919;
- Слесарь-монтажник, от 120 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/66143943;
- Ведущий конструктор — начальник сектора специальной техники, от 105 300 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67366130;
- Швея-портной, от 100 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/54573658;
- Врач-офтальмолог, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67346061;
- Геодезист, от 100 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67284488.
«Дорогие» вакансии в Мурманской области с традиционным форматом работы:
- Управляющий сетью магазинов одежды, до 200 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67657168;
- Объектный менеджер, до 200 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67153444;
- Врач по функциональной диагностике, до 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67510478;
- Главный инженер, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67706266;
- Главный врач стоматологии, от 100 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67704640;
- Строитель кораблей, до 120 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47430852;
- Программист 1С, от 140 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53553467;
- Мастер строительных работ, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66119440;
- Врач-онколог поликлинического отделения, от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66666749;
- Сборщик корпусной мебели, до 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67525369.
«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка России:
- Разработчик мобильных приложений под iOS, до 430 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/54753720;
- Директор по франчайзингу, до 400 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/66505151;
- Ведущий разработчик .NET/C#, до 400 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67380217;
- Ведущий ИТ-рекрутер, до 450 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/67017550;
- Маркетолог на Wildberries, до 500 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/66863498;
- Руководитель отдела продаж (онлайн-школа), до 350 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/67326975;
- Преподаватель немецкого языка, до 140 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/55069850.