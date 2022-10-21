Сезон проката электросамокатов в Мурманске завершился 10 октября и уже можно подвести его итоги. За все время сезона средства индивидуальной мобильности брали в аренду 96424 раза.

В столице Кольского Заполярья работали 22 станции проката.

Среднее время аренды в летние месяцы составило 27 минут, а если смотреть в разрезе дней недели, то самокаты были чаще всего востребованы по субботам.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, сейчас самокаты находятся не межсезонном «отдыхе», чтобы уже в следующем сезоне вернуться на улицы областного центра.

Фото: https://gov-murman.ru