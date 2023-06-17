Сезон яхтинга стартовал в яхт-клубе Мурманского морского торгового порта

Ветер в парусах, волны за бортом и невероятные скорости - насыщенными выдались прошедшие выходные в Яхт-клубе Мурманского морского торгового порта, ведь именно там состоялось открытие сезона яхтенных гонок. Яхтсмены заблаговременно спустили своих красавиц на воду, привели их в порядок после зимы и отправились покорять реку Тулома.

В гонках приняли участие двенадцать яхт. И если перед этим погода была пасмурной и холодной, то в день гонки потеплело и вышло солнце, что придало азарта яхтсменам. Соревнования проходили при поддержке Федерации парусного спорта Мурманской области. В первый день состоялось пять гонок, по результатам которых выявили тройку лидеров. Первое место заслужил экипаж яхты «Чижик», второе завоевал экипаж яхты «МХ700», а на третьем оказался экипаж яхты «Либерти».

«Победа в гонке зависит от многих факторов – это и слаженность команды, и навыки управления яхтой. Нужно уметь определять, откуда дует ветер, чтобы понимать, какой борт яхты на ветру – тонкостей очень много. Но вы не представляете, какое это удовольствие!», - с восторгом рассказывает руководитель яхт-клуба АО «ММТП», председатель федерации парусного спорта Мурманска Вячеслав Мальцев.

А уже на второй день яхтсмены соревновались в рамках марафона, длительность которого составила больше четырёх часов. Первое место занял экипаж «МХ700», второе - экипаж яхты «Стайер», а третье - экипаж «Либерти».

Но главное, что все участники гонок получили заряд бодрости на всю неделю, надышались свежим воздухом и даже успели загореть. Ведь яхтинг – это не просто хобби, а образ жизни. И те, кто хоть раз попробует пройтись под парусом, навсегда полюбят это ощущение свободы.

К слову, в яхт-клубе АО «ММТП» есть курсы начинающих яхтсменов, где портовики могут научиться управлять яхтой, изучить основы парусного спорта и попробовать себя в деле. Яхт-клуб обладает спортивной базой с 200-метровой причальной линией, ремонтными эллингами, мастерскими, жилыми и техническими помещениями, позволяющими одновременно заниматься до 50 человек. В клубе есть возможность проводить занятия на самом высоком уровне, как летом, так и зимой. И среди профессионалов Яхт-клуб ММТП оценивается очень высоко.

Фото (Светлана ДРОБЫШЕВСКАЯ): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251863%2Fwall-149919532_3243