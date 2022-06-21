Сезонная уборка в муниципалитетах области продолжается

Подведены итоги выездных мероприятия по контролю качества уборки территорий в Мурманске, Оленегорске и Кандалакше. О проводимой работе доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю с привлечением спецтехники с территорий дворов и улиц вывезено более 3,5 тысячи кубометров мусора.

Что касается работы системы мониторинга уборки территорий (СМУТ), сервис работает корректно, задания формируются и исполняются. Из 655 заданий, сформированных за прошедшую неделю, со 100 % выполнением закрыто 620. Лидерами по исполнению заданий отмечены Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Апатиты, Печенгский муниципальный округ, Ковдорский район, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Терский район.

Вместе с тем Алексей Лыженков отметил, что функционал по созданию заданий на проведение сезонных работ по содержанию улично-дорожной сети в ежедневном режиме использовали только в Мурманске и Кировске. С целью повышения качества эксплуатации СМУТ для специалистов запланировано внеочередное обучение.

Что касается выездных контрольных мероприятия, за отчётный период проверены Ленинский и Октябрьский районы Мурманска, Оленегорск и Кандалакша. Общее санитарное состояние проверенных территорий – надлежащее. Незначительные замечания направлены в администрации для оперативного устранения, отмечает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.