Сезонная уборка в Мурманской области продолжается

В Мурманской области продолжается сезонная уборка территорий муниципалитетов. Подробно о проводимой работе на оперативном совещании доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Так, за прошедшую неделю силами городских служб и управляющих организаций с улиц, дорог и дворовых территорий было вывезено более 6,5 тысячи кубометров мусора и смета. Работы по уборке песка с газонов выполняются бригадами вручную. Вакуумные подметально-уборочные машины используются в Мурманске, Мончегорске и Полярных Зорях.

В системе мониторинга уборки территорий создано 738 заданий, из них выполнено на 100% – 717. Муниципалитеты со 100-процентным выполнением заданий: Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Печенгский муниципальный округ, Ковдорский район, ЗАТО Видяево, Терский район.

В Видяево, Полярном, Снежногорске, Североморске, Междуречье, Ура-Губе, Оленегорске и Кандалакше министерством проведены контрольные выездные мероприятия. Алексей Лыженков отметил, что ситуация с качеством проведения уборки в муниципалитетах значительно улучшилась.

Вместе с тем, глава региона Андрей Чибис ещё раз обратил внимание муниципалитетов и контролирующих ведомств на обязанность надлежащего содержания не только общегородских пространств, но и более качественную уборку дворов, тротуаров, проездов и автомобильных парковок. Также губернатор подчеркнул необходимость повсеместного использование специализированной уборочной техники, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.