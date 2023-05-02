Сезонное предложение: когда и как искать временную подработку на весну и лето
По данным исследования hh.ru и «Росгосстрах жизнь», подработка сегодня есть у 19% опрошенных. Ещё две трети собираются в ближайшее время её найти. Эксперты hh.ru проанализировали рынок и выяснили, в каких сферах жителям Мурманской области проще всего найти подработку и сколько там будут платить.
«Самое «хлебное» время для подработки — весной, летом и в праздники. В прошлом году на hh.ru только на начало июня были открыты около 2,5 тысячи вакансий на летний сезон. И это почти вполовину больше, чем за год до этого. Как будет складываться статистика в этом году, увидим, но уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на ближайшие три месяца. Между тем только за последний месяц число вакансий с возможностью подработать весной и летом выросло на местном рынке труда на 23%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Самые «горячие» профессии, по которым проще всего найти подработку на весну и лето в Мурманской области:
- Продавцы
- Официанты
- Бармены
- Повара
- Пекари
- Администраторы торговых залов
- Курьеры
По этим профессиям проще всего найти подработку на лето, а также она будет оплачиваться выше других.
В каких регионах сезонных предложений было больше?
На первом месте Краснодарский край — таких вакансий там насчитали почти 10%. В этом регионе можно начинать искать подработку уже сейчас, а также на ближайший тёплый сезон. Например, в ресторанах уже набирают персонал. Причем так как краснодарским работодателям не хватает персонала, они готовы нанимают сотрудников из других регионов на лето. Кажется, это отличная идея – и на юг съездить, и деньги заработать!
Детские аттракционы, прокатные точки, фуд-корты в парках, конечно, будут работать и этим летом, а значит, потенциальных мест для сезонной подработки будет достаточно. Так же, как и в сфере благоустройства, озеленения и городского хозяйства. Эксперты hh.ru советуют изучить рынок сезонных предложений уже сейчас, чтобы выбрать лучшее, так как вакансии с подработкой достаточно быстро закрываются, в связи с высокой конкуренцией среди соискателей.
Рейтинг актуальных вариантов подработки:
- Удаленный специалист службы поддержки, от 26 000 до 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79277217;
- Автокурьер-сборщик, до 124 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77588678;
- Менеджер по работе с корпоративными клиентами (B2G), от 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79735815;
- Администратор гостиницы, от 32 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79910575;
- Механик автослесарь, от 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79738312;
- Официант, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/79466357;
- Водитель на автомобиле компании, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68522914.