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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.23 15:00

Сезонное предложение: когда и как искать временную подработку на весну и лето

По данным исследования hh.ru и «Росгосстрах жизнь», подработка сегодня есть у 19% опрошенных. Ещё две трети собираются в ближайшее время её найти. Эксперты hh.ru проанализировали рынок и выяснили, в каких сферах жителям Мурманской области проще всего найти подработку и сколько там будут платить.

«Самое «хлебное» время для подработки — весной, летом и в праздники. В прошлом году на hh.ru только на начало июня были открыты около 2,5 тысячи вакансий на летний сезон. И это почти вполовину больше, чем за год до этого. Как будет складываться статистика в этом году, увидим, но уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на ближайшие три месяца. Между тем только за последний месяц число вакансий с возможностью подработать весной и летом выросло на местном рынке труда на 23%», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Самые «горячие» профессии, по которым проще всего найти подработку на весну и лето в Мурманской области:

  • Продавцы
  • Официанты
  • Бармены
  • Повара
  • Пекари
  • Администраторы торговых залов
  • Курьеры

По этим профессиям проще всего найти подработку на лето, а также она будет оплачиваться выше других.

В каких регионах сезонных предложений было больше?

На первом месте Краснодарский край — таких вакансий там насчитали почти 10%. В этом регионе можно начинать искать подработку уже сейчас, а также на ближайший тёплый сезон. Например, в ресторанах уже набирают персонал. Причем так как краснодарским работодателям не хватает персонала, они готовы нанимают сотрудников из других регионов на лето. Кажется, это отличная идея – и на юг съездить, и деньги заработать!

Детские аттракционы, прокатные точки, фуд-корты в парках, конечно, будут работать и этим летом, а значит, потенциальных мест для сезонной подработки будет достаточно. Так же, как и в сфере благоустройства, озеленения и городского хозяйства. Эксперты hh.ru советуют изучить рынок сезонных предложений уже сейчас, чтобы выбрать лучшее, так как вакансии с подработкой достаточно быстро закрываются, в связи с высокой конкуренцией среди соискателей.

Рейтинг актуальных вариантов подработки:

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