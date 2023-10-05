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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.23 10:20

Сезонное снижение цен на овощи продолжает радовать жителей Кольского Заполярья

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах Мурманской области с 26 сентября по 2 октября 2023 года снижение цен зафиксировано на морковь (на 7,9%), картофель (на 7,2), свежую белокочанную капусту, яблоки (на 3,7), репчатый лук (на 1,0%).

В этот же период увеличение цен отмечено на пищевую поваренную соль (на 3,5%), охлаждённые и мороженые куры (на 2,2), подсолнечное масло (на 1,5), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, пшено (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу, куриные яйца (на 1,2), гречневую крупу (на 1,1), сливочное масло (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, с 26 сентября по 2 октября текущего года по стране выросли цены: на яйца куриные – на 3,2%, мясо кур – на 1,0%, масло подсолнечное и маргарин – на 0,6%, баранину, сосиски, сардельки – на 0,5%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия – на 0,4%, говядину, творог, смеси сухие молочные для детского питания, муку пшеничную, хлеб ржаной, крупу гречневую, пшено, печенье – на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, молоко пастеризованное, масло сливочное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,2%, молоко стерилизованное, сахар-песок и соль поваренную – на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на помидоры – 7,9%, бананы – 2,3%.

В то же время цены на огурцы снизились на 3,6%, картофель – на 2,3%, морковь – на 1,9%, яблоки – на 1,5%, капусту белокочанную – на 1,4%, лук репчатый – на 0,6%, свеклу столовую – на 0,1%.

Снизились цены: на колбасы вареные, рыбу мороженую и сметану – на 0,2%, чай черный и водку – на 0,1%.

По оценке Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,94% на 2 октября с 5,74% неделей ранее. «На неделе с 26 сентября по 2 октября 2023 года темпы потребительских цен замедлились (0,21% после роста на 0,28% на неделе с 19 по 25 сентября 2023 года). Год к году инфляция составила 5,94% после 5,74% год к году», — говорится в обзоре ведомства.

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