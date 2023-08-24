Сезонное снижение цен на овощи в магазинах Мурманской области радует северян

В магазинах Мурманской области с 15 по 21 августа 2023 года наибольшее снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 14,0%), морковь (на 12,7), свежую белокочанную капусту (на 8,2), картофель (на 6,3), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,3), пищевую поваренную соль (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период увеличение цен отмечено на мороженую неразделанную рыбу (на 1,9%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,8), гречневую крупу (на 1,5), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,1), сахарный песок (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Как сообщает Росстат, по стране в этот же период цены на плодоовощную продукцию з снизились в среднем на 3,1%. Цены снизились, в том числе на капусту белокочанную - 8,1%, лук репчатый - 7,9%, картофель - 6,1%, помидоры - 6,0%, морковь - 5,1%, свеклу столовую - 3,0%, яблоки - 1,6%.

В то же время цены на огурцы выросли на 3,3%, бананы - на 0,5%.

За период с 15 по 21 августа текущего года потребительские цены повысились на 0,09%, отмечает статистическое ведомство страны. С начала августа цены выросли на 0,20%, с начала года - на 3,62%.

Среднесуточный прирост цен с начала августа 2023 года составил 0,010%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/