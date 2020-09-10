Сезонные овощи продолжают дешеветь в магазинах региона

В магазинах Мурманской области с 1по 7 сентября текущего года подешевели морковь (на 7,6%), картофель, яблоки (на 3,4), свежая белокочанная капуста (на 2,7), репчатый лук (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, подорожали байховый чёрный чай (на 0,9%), пшеничная мука (на 0,7), пищевая поваренная соль (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.