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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 16:30

Сезоны современного искусства: объявлен приём заявок на участие в культурном проекте областного художественного музея

Стартовал приём заявок на участие в уникальном проекте «Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее». Молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет сможет погрузиться в современное искусство и узнать его направления изнутри, а также продемонстрировать свои таланты и создать собственный творческий продукт.

Проект «Сезоны современного искусства» стартовал в октябре 2019 года. За время его существования состоялись две большие выставки, одна из которых представлена в онлайн-формате, а также был создан целый фильм. В рамках творческих мероприятий учреждение запустило мобильное приложение «FONTAN», в котором можно узнать интересные факты о местных авторах и почитать о коллаборациях музея с другими креативными инициативами и организациями.

Нынешний проект состоит из трёх этапов и будет длиться в течение года. Те, кто успешно завершат два этапа, попробуют свои силы в итоговой выставке, которая откроется на Всероссийской акции «Ночь музеев» в середине мая 2023 года. Часть проекта будет проходить в онлайн-формате: участники познакомятся с дистанционным курсом, где им будут предложены тесты и задания по современному искусству от опытного музейщика.

Узнать секреты арт-процесса, попробовать себя в создании инсталляций, живописи и других формах современного искусства могут и школьники. Художественный музей предлагает проявить свой творческий потенциал не только молодежи, но и подросткам. Специально для юных и креативных создан проект «Каскад. Проект как метод», в котором заполярные школьники в возрасте от 13 до 18 лет смогут реализовать свои идеи в сфере современного искусства: придумывать перфомансы или медиапроекты под руководством художников, кураторов, музыкантов и журналистов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, заявки на оба проекта принимаются на почту kvcrm@artmmuseum.ru до 7 ноября. Информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Участие в обоих проектах бесплатное.

 

Фото: https://vk.com/wall-139605315_20523?z=photo-139605315_457263444%2Fwall-139605315_20523

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