Сфера обращения с ТКО оказалась в зоне внимания парламентариев

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областной Думе состоялась рабочая встреча спикера регионального парламента Сергея Дубового с сенатором Татьяной Сахаровой. Законодатели обсудили вопросы, связанные с решением кадрового дефицита в агропромышленном комплексе региона, в частности, возможности подготовки молодых специалистов по федеральной программе «Профессионалитет». Также на встрече поднимался вопрос комплексного развития сельских территорий. Прозвучало, что в этом году расширено финансовое обеспечение профильной госпрограммы.

Сфера обращения с ТКО также оказалась в зоне внимания парламентариев. Татьяна Сахарова отметила, что сенаторы провели анализ текущей ситуации в регионах страны и выявили основные проблемы:

– По поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко прорабатываем предложения по решению этих проблем при участии Минприроды России, регионов и экспертов. В их числе – отсутствие необходимого количества контейнерных площадок, есть вопросы по спецтехнике, инфраструктуре, законодательному уточнению полномочий органов местного самоуправления и регоператоров. Считаю, важно перейти к принципу «Одна контейнерная площадка – один ответственный».

Минувшей осенью по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации было принято постановление, реализация которого находится сейчас в активной стадии. Многие обозначенные в нем задачи имеют важное значение для северян и требуют серьезной проработки. Промежуточная «дорожная карта» решений должна быть представлена главе Совфеда до конца текущего года.

– Начинается новый парламентский сезон, но есть вопросы, которые постоянно были и остаются в поле зрения парламентариев как на областном, так и на федеральном уровнях, – отметил Сергей Дубовой, подводя итоги рабочей встречи. – С Советом Федерации у Думы выстроены многолетние конструктивные отношения. В начале года мы традиционно актуализируем План законопроектной деятельности областной Думы с планами верхней палаты российского парламента. Наш представитель – сенатор Татьяна Сахарова – с осени прошлого года активно работает в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Есть направления её работы, в которых наш региональный парламент принимает активное участие. В частности, мы планируем выездной мониторинг сферы обращения с ТКО с участием регионального оператора и представителей правительства области, а затем обсудим выявленные проблемы за «круглым столом». Наша цель – выработать конкретные предложения для совершенствования этой системы. Кроме того, в конце февраля на площадке Мурманской областной Думы пройдёт заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии, где поднимаются наиболее актуальные для регионов вопросы. Уверен, что сенатор примет участие в обсуждении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29376/