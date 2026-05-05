В понедельник, 4 мая, состоялось оперативное совещание, которое провёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В центре внимания – вопросы доступности медицинской помощи в первичном звене. В обсуждении принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

Об организации медицинской помощи в регионе, возможностях северян записаться на приём к врачу, доступности медицинских исследований шла речь в докладе заместителя губернатора – министра здравоохранения Дмитрия Панычева. Содокладчиками выступили главврачи областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, детской областной больницы и областной стоматологической поликлиники. Отмечено, что согласно нормативам территориальной программы госгарантий предельные сроки ожидания медпомощи: неотложная медицинская – 2 часа, приём участковых врачей – 24 часа, консультация специалистов, диагностика или плановая госпитализация – не более 14 дней. Прозвучало, что по результатам мониторинга сроков ожидания медицинской помощи в антирейтинге находятся записи к офтальмологу, терапевту, неврологу, стоматологу и ЛОРу. В списке длительного ожидания исследований – компьютерная томография, МРТ, УЗИ, рентгенограмма и эхокардиограмма.

– Тема доступности медицинской помощи сегодня стоит достаточно остро. Несмотря на прогресс в объёмах финансирования, обновлении инфраструктуры, проведенные ремонты в поликлиниках и больницах, сфера регионального здравоохранения сталкивается со сложностями и среди прочих – кадровый дефицит, неполадки, высокая загруженность или нехватка диагностического оборудования, – прокомментировал итоги обсуждения Сергей Дубовой. – Зачастую решение этих вопросов находится на административно-управленческом уровне профильного министерства. Поддерживаю мнение, что удержать кадры в местном медучреждение гораздо выгоднее для бюджета, чем привлекать врачей из других регионов. Уверен, мы вернёмся к этой теме с более конкретными предложениями.

