Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели анализ рынка труда и уровня зарплат в сфере общепита и ресторанного бизнеса в 2022 году и выяснили, как менялось количество вакантных мест в регионах, кому отдавали предпочтения HR-специалисты и какие зарплаты предлагались на рынке HoReCa.

С начала 2022 года на hh.ru было опубликовано более 350 тысяч вакансий, связанных с ресторанным делом. Лидерами по количеству предложений ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, на долю которых приходится соответственно 20% и 11% всех объявлений о найме. Замыкает тройку регионов с высоким спросом на новый персонал в сфере общепита Краснодарский край (7%), на четвёртом месте – Московская область (6%), на пятом месте – Свердловская область (3%).

«Представленные цифры говорят о том, что, в отличие от других отраслей, за 9 месяцев 2022 года в сфере общепита не произошло резкого сокращения числа вакансий. Однако весной многие работодатели заняли выжидающую позицию: по сравнению с предыдущим годом с февраля по май 2022 года было опубликовано почти на 9% меньше объявлений о найме. Интересно, что соискатели ведут себя иначе. Сфера гостеприимства традиционно чутко реагирует на перемены рынка, и люди, в ней занятые, весной стали оперативно обновлять резюме, искать подработки, мониторить вакансии и рассматривать варианты новых работодателей. На период весеннего спада спроса на новый персонал пришелся пик активных резюме на hh.ru. К осени ситуация выровнялась, диспропорция в спросе и предложении сократилась», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Существующее на данный момент соотношение резюме и вакансий в отрасли ресторанного бизнеса позволяет предположить, что оперативно набирать персонал работодателям довольно сложно. Среднее количество откликов на размещенные объявления о найме составляет 2–3, что примерно в 3 раза ниже нормы.

Зарплата

С начала 2022 года зарплата в ресторанном бизнесе выросла в среднем на 6%. Однако это всё равно ниже, чем того хотели бы кандидаты и сотрудники общепита. В регионах СЗФО шеф-поварам в среднем предлагают 85000 рублей, управляющим рестораном – 90000 рублей, обычным поварам – 51000 рублей, официантам – 50000, барменам и бариста – 45000.

Уровень предлагаемых зарплат сильно коррелирует с квалификацией и опытом работы в индустрии. Самые высокооплачиваемые позиции бренд-шефов, шеф-поваров и управляющих требуют экспертных навыков и опыта работы более 6 лет. Соискатели в таком случае могут рассчитывать в среднем на 120 тысяч рублей в месяц.

Самые востребованные специалисты

«Есть все основания полагать, что спрос будет расти и в будущем. Этому способствует и развитие российского бизнеса, и трансформация рынка труда, которая происходит в последнее время: работодатели стали заинтересованы в сотрудниках, владеющих теми профессиями, которые ранее с ресторанной сферой были связаны мало. Наиболее востребованные профессии в HoReCa — повар, пекарь и кондитер. В октябре 2022 года на hh.ru опубликовано почти 6000 вакансий по этим специальностям по всей стране, что составляет более 20% от общего числа объявлений о найме по России. Это подтверждают и в академии STANFOOD, которая помогает профессионалам получить дополнительные квалификации. Как пояснили в академии, самые популярные курсы — пекарский и кондитерский. Однако набирают силу и узкоспециальные поварские курсы, направленные на изучение определенных кухонь — азиатской, итальянской, нордик. А также околоповарские курсы — менеджмент ресторана, управление персоналом и многое другое», - дополняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Большим спросом пользуются и официанты, бармены и бариста: более 3500 вакансий, или 13,4% всех рабочих предложений по стране на данный момент. Много предложений на позиции менеджеров, которые совмещают функции администратора зала и руководителя персонала: 1500 вакансий, или почти 6% рабочих мест. На стабильном уровне держится спрос на хостес, хоть он и не так высок: около 450 вакансий.

Кроме этого, работодателям постоянно нужны сотрудники, чьи специальности не специфичны для HoReCa: уборщики, мойщики, водители, бухгалтеры, курьеры, упаковщики, менеджеры по продажам, кассиры, слесари, кладовщики, грузчики, технологи, операторы кол-центров и многие другие. Также начал формироваться спрос на юристов, ИТ-специалистов, переводчиков, менеджеров по закупкам, системных администраторов и сервисных инженеров. Учитывая современные реалии, такие специалисты будут становиться всё более востребованными: они помогают бизнесу развиваться и налаживать новые связи.

Стоит отметить, что появился запрос и на довольно новый профиль деятельности — консультанты, или менеджеры по устойчивому развитию, которые решают достаточно широкий спектр задач. В этом индустрия следует общемировому тренду.