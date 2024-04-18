Региональный Росреестр проведёт «горячую линию» по вопросам перепланировки жилых помещенийВ этом году для северян пройдёт более 100 мероприятий, направленных на экологическое просвещение
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.04.24 12:00

Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить

На мурманском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряд сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было ещё пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 2-3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали как минимум 5 человек.

Аналитики hh.ru выяснили, что в Мурманской области конкуренция на рынке труда продолжает падать, при это у соискателей появляется отличная возможность найти работу в тех сферах, где раньше они получали отказы от компаний.

На мурманском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряд сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было ещё пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 2-3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали как минимум 5 человек.

За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в двенадцати профессиональных сферах. Так, почти в два раза упала конкуренция, и как следствие увеличился спрос на работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Также в два раза проще стало искать работу в сфере продаж: сейчас здесь на одну вакансию приходится порядка 1,6 резюме. Аналогичная ситуация в секторе логистики и перевозок: лишь 2,6 резюме на вакансию.

Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Мурманской области этой весной попали розница (менее человека на рабочее место), медицина (1 резюме), автобизнес (до 1,6 резюме), рабочий персонал (2 кандидата на место), строительство и сельхоз сектор (до 3 резюме на вакансию).

Также за 2 года сильно упала конкуренция, и как следствие упростился поиск работы для топ-менеджеров в северном регионе (сейчас на одну вакансию претендуют 16 человек, в 2022 году их было порядка 29).

Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Так, сейчас в вакансиях транспортной сферы зарплаты достигают 116 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей больше, чем весной 2022 года. На 51 тысячу рублей выросли предлагаемые зарплаты в сельхоз сфере (до 111 тысяч рублей), на 49 тысяч рублей – для рабочих. На 47 тысяч рублей выросли предлагаемые зарплаты для соискателей-строителей (до 97 тысяч рублей). В данном случае динамика зарплат в вакансиях для строителей и рабочих обогнала зарплатные предложения в ИТ-сфере (здесь рост дохода за два года составил 29 тысяч рублей).

Динамика конкуренции за работу среди жителей Мурманской области и предлагаемых зарплат за два года представлена в таблице.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Битва ставок». Документальный фильм (12+)16:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены сегодня слабо растут, к официальному курсу американская валюта подешевела, евро подорожал-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть два десятка вопросов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика