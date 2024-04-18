Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить

На мурманском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряд сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было ещё пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 2-3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали как минимум 5 человек.

Аналитики hh.ru выяснили, что в Мурманской области конкуренция на рынке труда продолжает падать, при это у соискателей появляется отличная возможность найти работу в тех сферах, где раньше они получали отказы от компаний.

На мурманском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей и как следствие в целом ряд сфер жители региона могут найти работу проще и быстрее, чем это было ещё пару лет назад. Так, по итогам I квартала на одну вакансию претендуют 2-3 соискателя. Два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали как минимум 5 человек.

За два года процедура поиска работы и трудоустройства упростилась сразу в двенадцати профессиональных сферах. Так, почти в два раза упала конкуренция, и как следствие увеличился спрос на работников в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Также в два раза проще стало искать работу в сфере продаж: сейчас здесь на одну вакансию приходится порядка 1,6 резюме. Аналогичная ситуация в секторе логистики и перевозок: лишь 2,6 резюме на вакансию.

Также в рейтинг сфер почти без конкуренции за рабочие места в Мурманской области этой весной попали розница (менее человека на рабочее место), медицина (1 резюме), автобизнес (до 1,6 резюме), рабочий персонал (2 кандидата на место), строительство и сельхоз сектор (до 3 резюме на вакансию).

Также за 2 года сильно упала конкуренция, и как следствие упростился поиск работы для топ-менеджеров в северном регионе (сейчас на одну вакансию претендуют 16 человек, в 2022 году их было порядка 29).

Параллельно упрощению поиска работы в остродефицитных профессиях и сферах продолжается рост зарплат. Так, сейчас в вакансиях транспортной сферы зарплаты достигают 116 тысяч рублей, что на 60 тысяч рублей больше, чем весной 2022 года. На 51 тысячу рублей выросли предлагаемые зарплаты в сельхоз сфере (до 111 тысяч рублей), на 49 тысяч рублей – для рабочих. На 47 тысяч рублей выросли предлагаемые зарплаты для соискателей-строителей (до 97 тысяч рублей). В данном случае динамика зарплат в вакансиях для строителей и рабочих обогнала зарплатные предложения в ИТ-сфере (здесь рост дохода за два года составил 29 тысяч рублей).

Динамика конкуренции за работу среди жителей Мурманской области и предлагаемых зарплат за два года представлена в таблице.