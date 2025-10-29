Сформирован антирейтинг управляющих компаний Мурманской области

27 октября в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области заместитель губернатора Надежда Аксенова выступила с докладом об обработке обращений жителей региона на «прямую линию» губернатора Андрея Чибиса, которая состоялась 7 сентября. На первом месте среди тем, интересующих жителей региона, оказалось жилищно-коммунальное хозяйство – 27%.

«По итогам анализа всех поступивших обращений по блоку ЖКХ был составлен антирейтинг управляющих компаний региона. Возглавляет его УК «Севжилсервис» – на нее поступило 64% жалоб, на втором месте УК «Решение» – это 20% жалоб, на третьем – УК «Комфорт» – 8%», – сообщила Надежда Аксенова.

Основные темы обращений жителей в блоке ЖКХ были о необходимости ремонта кровель, межпанельных швов, подъездов, фасадов, устранении течей и осушении в подвалах, проведении дератизации, замене водоподогревателей, проблемах с горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, а также вывозе ТКО и содержании контейнерных площадок.

Итого, как сообщила Надежда Аксенова, по блоку ЖКХ по 64 адресам в Мурмашах, Мурманске, Кандалакше, Североморске, Мишуково, Полярном и Коле в работы выполнены, ещё по 56 – продолжаются. Все обращения остаются на контроле до полной реализации.

Также скорректированы начисления платы за ЖКУ и произведён перерасчёт в пользу пяти граждан.

В ходе «прямой линии» поступали жалобы на содержание контейнерных площадок и вывоз ТКО. Контейнерные площадки по адресам, обозначенных в обращениях граждан, приведены в надлежащее состояние, а в Лувеньге установлены дополнительные контейнеры.

«Коллеги из «Ситиматика» сейчас занимаются устранением нарушений, которые были выявлены раньше и налаживанием графика. Поэтому мы с муниципалитетами в довольно жёстком формате контролируем работу компании в части надлежащего содержания контейнерных площадок», – прокомментировала вице-губернатор Ольга Вовк.

«Лучший мотиватор – это привлечение к ответственности и, в случае необходимости, прошу обращаться к коллегам из прокуратуры, если вопросы не будут решаться должным образом. Через две недели предметно обсудим, что в этом плане изменилось», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В том числе, как отметила Ольга Вовк, 16 октября, после встречи с новым генеральным директором АО «Ситиматик», принято решение об увеличении парка спецтехники для вывоза ТКО.

«Мы со всей ответственностью понимаем важность нашей работы для жителей региона. Мы сейчас решаем по транспорту, три единицы техники уже вышли на маршрут, скоро выйдет ещё одна и прорабатывается поступление ещё трёх машин для региона. Подготовка к зиме происходит также в плане усиления материально-технического снабжения и корректировки графиков работы. Все вопросы и претензии по качеству готовы отрабатывать в оперативном режиме», – заключила генеральный директор АО «Ситиматик» Яна Куприкова.