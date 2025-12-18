Осадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской областиОдарённые школьники Мурманска получили гранты «НОВАТЭКа»
Сформирован единый план мероприятий, направленный на дальнейшее повышение эффективности жилищно-коммунального обеспечения Военно-морского флота

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) подвёл итоги 2025 года и определил задачи по эксплуатации военных городков на 2026 год. Итоговое совещание по вопросам подготовки военных городков Военно-морского флота к зимнему отопительному сезону 2025–2026 годов и определению задач на межотопительный период 2026 года прошло под руководством начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ВМФ, подполковника Алексеева Алексея Александровича.

В сборах приняли участие начальники отделов эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций флотов (КЭУ ЧФ), а также начальники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

В рамках деловой программы были представлены доклады, отражающие ключевые итоги деятельности за отчётный период. Было отмечено, что в 2025 году филиалом успешно реализованы энергосервисные контракты, в результате чего была проведена модернизация пяти котельных Северного флота с переводом на альтернативные виды топлива (газ, уголь) на территории Архангельской и Мурманской областей. Данные меры позволили значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду и оптимизировать расходы на теплоснабжение в Северном регионе.

Параллельно филиал спланировал и организовал проведение капитального ремонта на 9 объектах казарменно-жилищного фонда и 3 объектах коммунального назначения, расположенных на территории Тихоокеанского флота и Северного флота.

За 2025 год на территории Каспийской флотилии был завершён ремонт собственными силами на 11 объектах (казарменно-жилищного фонда, теплового хозяйства и водопроводно-канализационного хозяйства).

На территории Балтийского флота в Калининградской области (г. Ладушкин) завершён ремонт системы водоочистки, где смонтировали и запустили современную систему водоочистки. Пробы показывают, что в обработанной воде концентрация железа и других химических веществ резко снизилась.

Все доклады были заслушаны в формате открытой дискуссии, что способствовало переходу от формального отчёта к предметному обсуждению накопленного опыта, выявленных проблем и путей их решения. Это позволило сформировать стратегические ориентиры и определить приоритеты на предстоящий отопительный сезон 2026–2027 годов.

Во второй день мероприятия для участников были организованы инструкторско-методические занятия, на которых были продемонстрированы современные технологии и передовой опыт эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций ВМФ, а также рассмотрены вопросы соблюдения законности, профилактики коррупционных правонарушений и недопущения преступлений коррупционной направленности.

Завершилось мероприятие посещением участниками историко-мемориального комплекса «Крейсер «Аврора», что способствовало укреплению традиций и патриотического воспитания личного состава. Проведенное совещание позволило всесторонне подвести итоги работы за 2025 год, скоординировать действия служб и сформировать единый план мероприятий, направленный на дальнейшее повышение эффективности жилищно-коммунального обеспечения Военно-морского флота.

 

 

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное хозяйство» Минобороны России (по ВМФ).

