Сформирован итоговый рейтинг муниципалитетов Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных

Министерством финансов Мурманской области проведен IV этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований в 2020 году. Оценивались показатели, отражающие открытость проектов местных бюджетов, в том числе использование брошюр «Бюджет для граждан» и вовлечение в бюджетный процесс населения.

Учитывались публикации на сайте муниципалитета проектов решений о бюджете муниципального образования и соответствующих материалов к ним; публикации «Бюджета для граждан», общественное участие в IV квартале финансового года.

Как сообщает региональное Министерство финансов, лидерами по итогам IV этапа мониторинга открытости бюджетных данных стали: Кольский район (42 балла); г. Апатиты с подведомственной территорией (40 баллов); г. Оленегорск с подведомственной территорией и ЗАТО г. Североморск (по 38 баллов).

По итогам четырёх этапов лидируют следующие муниципальные образования: 1 место – Кольский район (167 баллов); 2 место – г. Апатиты с подведомственной территорией (159 баллов); 3 место – г. Мурманск (154 балла).

Итоговые результаты мониторинга представлены на сайте Министерства финансов Мурманской области.