Сформирован новый, восьмой, состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области

Он приступит к работе с 27 мая 2023 года.

Правительством Мурманской области поддержана инициатива саамского сообщества о расширении его состава в целях всестороннего рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета, направленных на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов.

Так, в текущий состав входят представители от Ассоциации кольских саамов и Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области.

От регионального правительства в его состав вошла министр внутренней политики Мурманской области Анна Головина.

Также в состав Совета вошли представители саамских общин и Общественной палаты Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области действует с 2009 года. Он создан для защиты прав и законных интересов саамов и осуществляет свою деятельность на общественных началах.