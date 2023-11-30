Сформирован перечень приоритетных проектов и конкретных предложений для ИИ-трансформации Мурманской области, которые способны улучшить качество жизни жителей региона

Представители областных министерств вместе с экспертами «Сбера» изучили способы применения искусственного интеллекта и разработали собственные идеи по цифровой трансформации региона. С приветственным словом перед участниками дизайн-сессии по видеосвязи выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы активно движемся в направлении развития цифровых технологий и добиваемся высоких результатов. На этой дизайн-сессии находятся представители разных отраслей, перед которыми открываются радикально новые возможности благодаря раскрытию темы искусственного интеллекта. Эта система позволяет не только оптимизировать, но и ускорить процессы, реализуемые в рамках государственного и муниципального управления», – отметил глава региона.

Особое внимание в ходе дизайн-сессии команды уделили генеративному ИИ, который позволит выполнить настоящий прорыв в совершенствовании государственных сервисов, благодаря чему пользователи смогут ощутить новый уровень качества и комфорта. Например, таких как обработка обращений граждан по социальной тематике с использованием бесплатного сервиса «GigaChat». Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, персонализированный сервис для них — ИИ сможет стать полноценным виртуальным помощником госслужащих в решении рабочих задач.

«В этом году Мурманская область вошла в десятку лучших регионов страны по цифровой трансформации городского хозяйства. А в «Сбере» уже порядка 75% бизнес-процессов идут с использованием искусственного интеллекта», – подчеркнул председатель Северо-Западного банка «Сбербанка» Виктор Вентимилла Алонсо.

По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов и конкретные предложения для ИИ-трансформации Мурманской области, которые способны улучшить качество жизни жителей региона.

По всей России уже состоялось несколько десятков дизайн-сессий ИИ-трансформации регионов, проведенных «Сбером», в которых приняли участие более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые посты в своих регионах. В результате более 650 идей было взято для последующей реализации.

Фото: https://gov-murman.ru