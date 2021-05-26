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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 09:00

Сформирован седьмой состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при региональном правительстве

Сформирован седьмой состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. Он приступит к работе 27 мая 2021 года.

От правительства региона в работе Совета примет участие заместитель губернатора Владимир Евменьков. В состав вошли также представители общин КМНС и общественной палаты:

- Андрей Агеев, родовая община коренного малочисленного народа саами «Канентъявр»;

- Максим Васильев, семейная родовая община коренного малочисленного народа саами «Самь нурр пулдэгк» («Саамское молодое поколение»);

- Иван Головин,  территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Самь-сыйт» («Поселение саамов»);

- Иван Матрехин, родовая община коренного малочисленного народа саами «Кольский берег»;

- Ирина Павленко, территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Тулома»;

- Анастасия Рандо, родовая община коренного малочисленного народа саами «Сейд»;

- Елена Толстенко, родовая община коренного малочисленного народа саами «Родовая община – Пуаз» («Олень»);

- Василий Филиппов, родовая община коренного малочисленного народа саами «Моджесь Еммьне» («Красивая Земля»);

- Полина Харыбина, Общественная палата Мурманской области;

- Максим Хомюк, родовая община коренного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»).

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области действует с 2009 года. Он создан для защиты прав и законных интересов саамов и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, за годы своей работы Совет зарекомендовал себя успешной площадкой, где рассматриваются вопросы по наиболее важным для саамского народа направлениям.

 

Комментарии

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