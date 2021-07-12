Сформирован состав Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Мурманской области

8 июля утверждён состав регионального Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Мурманской области.

Совет образован в целях взаимодействия территориальных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

В состав совета вошли представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, региональной Общественной палаты, национально-культурных автономий, общественных объединений, созданных по этническому признаку, религиозных организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области более одного года, научных и других организаций осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений, уполномоченный по правам человека в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, основными направлениями работы Совета станут обсуждение практики реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Мурманской области и определение приоритетных направлений её реализации в регионе.