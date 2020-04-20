Сформирован ТОП-10 школ Мурманской области, наиболее успешно перешедших на дистанционное обучение

Министерством образования и науки Мурманской области с учетом мнения родителей школьников сформирован рейтинг образовательных учреждений региона по переходу на дистанционный режим образования.

Анализ проводился муниципалитетами на основании единых критериев, разработанных региональным Институтом развития образования. Кроме того, к оценке школ привлекли родителей обучающихся. На вопросы онлайн-анкеты ответили более 32 тысяч человек из всех муниципальных образований Мурманской области. При рейтинговании школ также учитывались обращения по организации образовательной дельности, поступившие в профильное министерство.

По результатам проведенного мониторинга в ТОП-10 образовательных организаций региона, успешно перешедших на дистанционный режим работы, вошли прогимназия № 61, школы №13 и №20 города Мурманска, школа №3 города Апатиты, мончегорская школа №7, школа №4 города Оленегорска, школа №13 Кандалакшского района, Верхнетуломская среднеобразовательная школа, школы №288 ЗАТО Заозерск и №12 ЗАТО г. Североморск.

Министерством совместно с органами местного самоуправления проводится анализ работы образовательных учреждений, набравших по результатам мониторинга наименьшее количество баллов, с целью выявления и устранения основных проблем при дистанционной форме обучения.

Кроме того, муниципалитетам рекомендовано обеспечить надлежащий контроль количества проведенных уроков в школах в соответствии с учебным планом. Сводная информация будет предоставляться в адрес министерства образования и науки Мурманской области еженедельно до 16 мая, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.