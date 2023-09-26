Сформированные запасы техники и реагентов позволяют обеспечить содержание региональных дорог в зимний период до 5 месяцев

Вчера на оперативном совещании обсудили вопрос готовности автомобильных дорог к зимнему периоду.

Протяженность автомобильных дорог Мурманской области больше 1820 километров. Из них больше 1263 километров –с усовершенствованным покрытием.

«Уже заключены контракты на содержание автодорог. Подрядчики готовят всю необходимую технику, а также реагенты. На данный момент сформированные запасы позволяют обеспечить содержание региональных дорог в зимний период до 5 месяцев, хотя зимний сезон ещё не наступил», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона поручил главам администраций муниципалитетов также держать этот вопрос на контроле на своих территориях, в том числе по состоянию местных автодорог.