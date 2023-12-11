Сформированы планы проведения ярмарочных мероприятий на территории муниципальных образований Мурманской области на 2024 год

Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области сформированы планы ярмарочных мероприятий на 2024 год. Это ярмарки различных форматов: праздничные, универсальные, а также специализированные по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Жители и гости региона смогут приобрести уникальные сувениры, ювелирные изделия, бижутерию и другие приятные мелочи, также будет представлен широкий ассортимент продуктов питания. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ознакомиться с планами ярмарочных мероприятий можно на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в разделе: «Главная» - «Направления деятельности» - «Развитие торговли» - «Ярмарки» - «План ярмарочных мероприятий» - «Муниципальное образование» https://minec.govmurman.ru/activities/devel_trade/sub07/plan_merop/.