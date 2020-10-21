Шаблонные подходы к строительству и благоустройству городов в Арктике не годятся

К такому выводу пришли федеральные власти. Для населенных пунктов в регионах со «сложными климатическими условиями» будут разработаны отдельные стандарты и комплексные решения, заявил заместитель главы Минстроя РФ Максим Егоров на втором Экспертном совете по формированию комфортной городской среды. Ещё раньше, в июле, замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что министерство вместе с профильными ведомствами начало разрабатывать стандарт развития городской среды в Арктической зоне.

Эксперты рассказали корреспонденту «РГ», что нужно предусмотреть в этих стандартах. Необходимость решения этой задачи была очевидной ещё во времена СССР. Ландшафт российских северных городов словно проникнут идеей выдержать южные стандарты, несмотря ни на что.

- Как заметила одна коллега: «Я нигде не видела столько пальм, сколько в ХантыМансийске». Заснеженные большую часть года балконы, балюстрады и вазоны, ротонды, фонтаны, открытые водные пространства - сколько труда идёт на постоянное выкапывание из снега этой «красоты!», - отмечает Надежда Замятина, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ. - Снег не даёт воспроизвести на севере почти никакие «южные» идеи по оформлению городских пространств, которые до сих пор остаются мейнстримом.

Но эстетика эстетикой, а всё начинается со строительства.

- Сегодня существует серьёзная проблема проектной документации, которая основана на данных некачественных предпроектных изысканий. Поэтому необходимо в первую очередь предусмотреть качественные изыскания перед началом возведения любых объектов, подчеркивает советник губернатора Мурманской области Михаил Кудряшов. - Если в центральных районах грунты более или менее однородны, то обнаружить на Кольском полуострове скалу на глубине 50 сантиметров от поверхности можно буквально в любой точке, - подчеркивает эксперт. - Процесс формирования технического задания на изыскательские работы должен быть унифицирован, его нельзя определять произвольно и уж тем более экономить на нём. Второй момент - отдельные стандарты по технологии строительных работ. Если в Ярославле или Костроме на тротуаре под плитку или асфальт можно уложить подстилающий слой толщиной, скажем, 20 сантиметров , то в Арктике, возможно, потребуется более сорока. Кроме того, если говорить о благоустройстве, то для улиц северных городов не годятся каменные плиты, используемые в центральных и южных регионах. Грунт здесь очень динамичен и подвижен, он замерзает и оттаивает много раз за сезон, в том числе зимой. Из-за этого происходит его вспучивание, которое может достигать пяти сантиметров и более. Крупноформатные плиты, уложенные на слабое основание, плиту в этих условиях неизбежно перекосит. В городах Скандинавии чаще используется брусчатка и другие мелкоформатные материалы покрытий, благодаря чему эффект вспучивания не так заметен и обратим. Необходимо учитывать и то, как воспринимают планируемый дизайн городских пространств жители Арктики. Это люди с особенным взглядом на мир, имеющие обостренное восприятие своего и чужого. Естественная красота арктической природы для них имеет очень большую ценность, поэтому дизайн городских пространств должен гармонично вписываться в облик окружающей природы. «Ультрамодный» дизайн северяне воспринимают как непрошеное вторжение в их мир, где царят спокойные и неброские краски. Несмотря на цветовое голодание, «кричащие» оттенки или нарочито сложный дизайн вызывают у северян раздражение. Впрочем, и здесь возможны гармоничные цветовые решения, радующие глаз, например оттенки северных ягод и растений, светлого или зеленого мха. Кроме того, здесь можно очень удачно использовать камень, дерево, гальку, слюду местного происхождения. Это позволит не только экономить на логистике и транспортных расходах, но и развивать производство местных материалов.

В то же время благоустройство северных городов - задача очень недешевая. Как правило, стоимость серьезных проектов составляет десятки и сотни миллионов рублей. Например, проект набережной в Мончегорске стоит более 103 миллионов рублей. Ещё одна набережная в Коле площадью более 14 тысяч квадратных метров стоит почти 60 миллионов рублей. Как показала практика, финансировать такие стройки можно только в рамках нацпроектов, с поддержкой из федерального бюджета.

- Стандарты строительства и благоустройства арктических городов должны быть зафиксированы в трехступенчатых нормативных актах - федеральных, региональных и ведомственных, - резюмирует Виталий Трошин, председатель комиссии по проблемам Арктики, Антарктики и Севера Международной академии архитектуры (МААМ) и Союза архитекторов Санкт-Петербурга. - Их следует объединить в единый свод законодательных актов и стандартов. Безусловно, учитывая сегодняшнюю исполнительскую дисциплину и «раздробленность» Арктической зоны на отдельные регионы, соблюдение их становится трудновыполнимой задачей. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о создании единого Арктического федерального округа. Это позволит проводить управленческие решения в жизнь в кратчайшие сроки.