«Шаг в будущее», или Две награды юного портовика

Сразу две награды получил учащийся средней общеобразовательной школы №49 г. Мурманска Ярослав Пономарев на Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», который прошёл в Москве.

Его исследование с очень серьёзным названием «Инновационная технология погрузочно-разгрузочных работ в АО «Мурманский морской торговый порт»» была признана лучшей в области инноваций и научно-технологического предпринимательства. Также он было удостоен диплома II степени в тематической секции «Транспортные машины, системы и оборудование».

«Этой темой я занимаюсь около года. За это время многое узнал про наш порт, про технологию, которую здесь применяют, про оборудование и технику, которые используются в погрузочно-разгрузочных работах. Работать над исследованием я начал после кейса, который предоставил порт. Изучал, каким образом происходит сейчас погрузка насыпных грузов в мурманском порту и других портах России и мира. В 2022 году мы представляли свою работу на разных конкурсах. Но я решил не останавливаться на достигнутом, осенью и зимой я переработал свой проект, добавил новое оборудование, пересчитал экономические показатели, переделал судопогрузочную машину и транспортёр. Работая над проектом, я отметил, что наш мурманский порт является самым инновационным, современным и прогрессивным портом России. И ещё – мои достижения были бы невозможны без помощи работников Мурманского морского торгового порта, которые направляли мои идеи в правильное русло, и педагога из центра «Лапландия» Ольги Николаевны Патрикеевой», - сказал Ярослав Пономарев.

Отметим, что Ярослав – юный представитель одной из самых заслуженных династий предприятия. Здесь трудились его дедушка, бабушка и родители. И уже сейчас он задумывается о том, чтобы в будущем связать свою жизнь с транспортом и логистикой.

«Очень важно, что у нас на предприятии поддерживаются трудовые династии. Они – часть традиций Мурманского морского торгового порта. При этом, как любой родитель, мы стараемся научить своих детей уважать труд, понимать его важность. Ну, а если он выберет близкую тебе самому профессию, то, наверное, каждый будет спокоен за будущее своего ребенка», - отметила начальник отдела оценки и развития персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251551%2Fwall-149919532_3105