«Шаг в будущее» празднует 30-летие: школьников и учителей приглашают принять участие в видеотрансляциях международного дистант-форума
Центральный совет Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» приглашает школьников и учителей принять участие в видеотрансляции мероприятий Международного дистант-форума научной молодежи «Шаг в будущее»: защите исследовательских проектов на научных секциях и виртуальной выставочной экспозиции, церемонии открытия и награждения.
Форум посвящён 30-летию программы «Шаг в будущее». Основные мероприятия пройдут с 29 марта по 30 апреля.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с мая по октябрь 2021 года для учителей и специалистов состоятся занятия Всероссийского научно-методического дистант-семинара «Подготовка школьника-исследователя в современных областях знаний». Научный руководитель Всероссийского дистант-семинара – вице-президент РАН академик Алексей Хохлов.
Видеотрансляции мероприятий форума будут организованы на главном сайте программы «Шаг в будущее» и на сайте форума.